Une nouvelle bande-annonce d'Antigang diffusée à la télé : voici ce qu'elle révèle

Après une première publicité de 15 secondes (dont on vous parlait ici), voilà que Radio-Canada présente une seconde bande-annonce d'Antigang à la télévision.
Dans cette nouvelle proposition, on peut d'abord entendre le lieutenant Christian Thibeault (Vincent Graton) dire : « Dites-leur de venir au bureau le plus rapidement possible », sur un ton sérieux. On s'imagine qu'il a l'intention d'annoncer le drame de Carolanne à son équipe, qui sera assurément sous le choc. On peut voir d'ailleurs une image de cette réunion délicate ici.
Ensuite, on aperçoit Carolanne (Karine Gonthier-Hyndman) installée dans un lit d'hôpital. Elle demande, désorientée, à sa collègue Mathilde (Catherine Trudeau) : « Peux-tu aller chercher Adèle et me le ramener s'il vous plaît? » (photo en entête). Évidemment, son amie est ébranlée par sa demande.
Par la suite, Margot (Rose-Marie Perreault) s'interroge : « Penses-tu qu'elle va lâcher l'Antigang? ».
Puis, on entend Jeff (Patrice Robitaille) dire : « Ça pourrait-tu être Marchand qui serait assez fou pour faire une affaire de même? », alors que les amies Carolanne et Mathilde se tiennent devant la scène du crime.
Rappelons que dans l'autre bande-annonce, on laissait sous-entendre que Carolanne pourrait vouloir se venger de Marchand. Les détails ici.
Antigang sera de retour en ondes le lundi 7 septembre prochain à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.