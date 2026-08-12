Une nouvelle bande-annonce d'Antigang diffusée à la télé : voici ce qu'elle révèle

Après une première publicité de 15 secondes (dont on vous parlait ici), voilà que Radio-Canada présente une seconde bande-annonce d'Antigang à la télévision. Dans cette nouvelle proposition, on peut d'abord entendre le lieutenant Christian Thibeault (Vincent Graton) dire : « Dites-leur de venir au bureau le plus rapidement possible », sur un ton sérieux. On s'imagine qu'il a l'intention d'annoncer le drame de Carolanne à son équipe, qui sera assurément sous le choc. On peut voir d'ailleurs une image de cette réunion délicate ici.

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Ensuite, on aperçoit Carolanne (Karine Gonthier-Hyndman) installée dans un lit d'hôpital. Elle demande, désorientée, à sa collègue Mathilde (Catherine Trudeau) : « Peux-tu aller chercher Adèle et me le ramener s'il vous plaît? » (photo en entête). Évidemment, son amie est ébranlée par sa demande.

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Par la suite, Margot (Rose-Marie Perreault) s'interroge : « Penses-tu qu'elle va lâcher l'Antigang? ». Puis, on entend Jeff (Patrice Robitaille) dire : « Ça pourrait-tu être Marchand qui serait assez fou pour faire une affaire de même? », alors que les amies Carolanne et Mathilde se tiennent devant la scène du crime.

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