Une invitée spéciale s'ajoute à Tout le monde en parle ce soir

Ce samedi, les amateurs de bonne musique convergeaient du côté d'En direct de l'univers, alors que la comédienne Marilyse Bourke était la tête d'affiche de la soirée. Nombre d'artistes - connus et moins connus - sont ainsi venus la célébrer, elle et toute sa musicalité.

À un certain moment au cours de l'épisode, l'un des plus grands coups de coeur musicaux de Marilyse est débarqué sur la scène, enveloppant le plateau de sa puissante douceur. Il s'agit de Yael Naim (voir sa photo), une autrice-compositrice-interprète originaire de France et qui a sorti au printemps dernier un nouvel album intitulé « Solaire ». Avec toute sa fougue, celle-ci a su capter l'intérêt du public, qui l'a couvert d'éloges sur le web.

C'est en 2008 que la carrière de Yael explose, avec la sortie de la chanson « New Soul », qui pulvérise les records. En une décennie, elle a vendu plus d'un million d'albums et jouit aujourd'hui d'une belle renommée dans toute la francophonie. Pour autant, son visage n'était peut-être pas aussi familier pour les téléspectateurs québécois, qui étaient nombreux à la découvrir pour la première fois hier soir.

Gageons qu'elle saura profiter d'une autre opportunité qui s'offre à elle cette fin de semaine, pour étendre ses horizons, elle qui s'est ajoutée à la liste des invités de ce dimanche à Tout le monde en parle. Guy A. Lepage aura donc le plaisir de recevoir l'artiste sur son plateau pour la toute première fois, nous promettant une entrevue riche et palpitante.

Également à l'émission, seront présentes Pauline Marois et Louise Forestier, notamment. Le tout, avec MC Gilles à titre de coanimateur. Découvrez la liste complète des invités ici.

On ne rate pas Tout le monde en parle ce dimanche à compter de 20 h, sur ICI Télé.