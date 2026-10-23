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Une famille polarisante à Tout le monde en parle ce dimanche

Un segment qui risque de faire jaser!

Sur la photo : Guy A. Lepage
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Si les épisodes de Tout le monde en parle se suivent, ils ne se ressemblent certainement pas, insufflant à tout coup une bonne dose d'actualité dans nos télés.

D'ailleurs, si certains invités mitigent les avis, d'autres charment le public, comme ce fut le cas lors du précédent épisode, qui a notamment mis en scène un humoriste chouchou. On en parlait ici.

Nous sommes donc plutôt curieux à l'idée de découvrir ce que nous réserve le prochain épisode du talk-show animé par Guy A. Lepage, alors que le plateau sera notamment visité par l'ex-première ministre du Québec, Pauline Marois. Rappelons que celle-ci doit former les nouveaux ministres du gouvernement. Elle visitera également le plateau pour parler de sa lutte à l'itinérance.

Denys Arcand, qui fait paraître le récit Flashbacks, sera lui aussi de la partie, tout comme le journaliste Alain Gravel, qui se raconte dans le roman Chat de ruelle. Un segment qui risque de faire jaser ce dimanche à l'émission? La visite du clan Abbatiello, Guillaume Jr, Elisabeth, Sébastien, Frédéric et Katarina. Ceux-ci profiteront assurément de leur présence pour présenter la série Une recette de famille, qui retrace les origines de la célèbre chaîne Pizza Salvatoré.

Enfin, la comédienne et chanteuse Louise Forestier sera présente pour jaser de son état de santé et de son nouveau projet, le film Vieille corneille. Voilà une édition que nous ne voulons certainement pas rater!

Précisons que le coanimateur de la soirée n'a pas encore été annoncé.

Tout le monde en parle est diffusé le dimanche à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

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