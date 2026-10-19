Tout le monde en parle répond à une question suite au passage de Louis-José Houde

Dimanche soir, l'humoriste Louis-José Houde était en visite sur le plateau de Tout le monde en parle afin de présenter son nouveau spectacle, Et jusqu'à la fin, la beauté.

Il décrit ce nouveau one-man-show comme « un traité sur l'effritement de la mémoire et un journal intime de son expérience de proche aidant auprès de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer ».

Lors de son entrevue avec Guy A. Lepage, il a mentionné qu'il avait rencontré un gériatre du nom de Stéphane Lemire, qui a mis sur pied le concept de gériatrie sociale. L'humoriste souligne qu'il aurait aimé avoir lu ses livres plus tôt, que ceux-ci auraient pu l'aider dans son processus. Notons que les deux livres sont les suivants : Vieillir c'est pas si pire et Vieillir, la belle affaire : garder son pouvoir d'agir.

Louis-José a aussi parlé de bouquins qu'il avait consultés pour l'épauler dans son épreuve. Comme les titres n'ont pas été mentionnés dans l'émission, beaucoup de téléspectateurs se sont tournés vers la page Facebook de Tout le monde en parle pour obtenir des réponses. Très efficaces, les gestionnaires de réseaux sociaux du talk-show se sont informés auprès du principal intéressé et ont communiqué l'information quelques heures plus tard. Voici donc les livres qui ont été utiles à Louis-José Houde :

L'homme qui tartinait une éponge de Colette Roumanoff (Éditions de La Martinière)

Devenir proche aidant : Maladie d'Alzheimer et autres troubles cognitifs de Dre Marie-Jeanne Kergoat, Dre Judith Latour et Karine Thorn (CIUSSS du Centre-sud-de-l’île-de-Montréal)

Il faut dire aussi que l'humoriste a beaucoup impressionné les téléspectateurs de Tout le monde en parle. Le public a salué sa maturité et son authenticité. De nombreux internautes ont également mentionné que son spectacle était formidable et qu'il méritait pleinement le détour.

Toutes ses dates de spectacles sont disponibles ici.