C'est dans deux semaines que les téléspectateurs pourront découvrir la finale de la première saison de Sur le fil, un épisode qui ne laissera personne indemne. Entre les bonheurs et les heurts des usagers, l'autrice Pascale Renaud-Hébert propose une conclusion tricotée d'espoirs et de drames.

Ce dernier épisode est dédié à Nathalie (Céline Bonnier), la directrice du Centre Lavoie, qui se retrouve au coeur d'un drame familial avec sa soeur, Sylvie (Sandrine Bisson), qui a ressurgi du passé.

Dans cet ultime épisode de la première saison, on découvrira donc le drame qui s'est joué plusieurs années auparavant, entre Nathalie, Sylvie et Jacob (Ariel Ifergan), qui a teinté leur parcours à jamais. Nous vous prévenons, c'est particulièrement dramatique.

Dans ce même épisode, vous verrez de bonnes nouvelles pour certains usagers, mais aussi des cheminements qui vont prendre un tournant difficile. Évidemment, pour ne pas brimer votre plaisir d'écoute, nous ne vous donnerons pas plus de détails à ce sujet.

La finale de l'épisode, hautement crève-coeur, vous laissera sur un suspense difficile à soutenir, d'autant plus qu'une deuxième saison n'a pas encore été confirmée. Cela ne saurait toutefois tarder, puisque les producteurs avaient investi pour la pérennité de la série et les cotes d'écoute sont au rendez-vous 🤞.

Nous tenons, encore une fois, à souligner la qualité de cette production, qui nous a fait vivre toutes les émotions, tout en nous sensibilisant sur un sujet délicat. Des interprétations grandioses, une réalisation adroite de Sébastien Gagné et Mariloup Wolfe et des textes sensibles ont fait de Sur le fil un incontournable de la saison. Nous attendons avec impatience la nouvelle du renouvellement de la série pour une deuxième saison!

Sur le fil se poursuit les lundis à 21 h sur les ondes de Radio-Canada. Les deux derniers épisodes de la première saison sont disponibles sur l'Extra d'ICI Tou.tv.