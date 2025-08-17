Une entrevue plus compliquée que prévue à Sucré salé

Vendredi dernier, Mélanie Maynard recevait Guy Jodoin à Sucré salé.

L'animatrice se doutait bien que cette entrevue ne serait pas facile comme elle rit chaque fois qu'elle se retrouve en présence de son ami Guy, avec qui elle a tourné Dans une galaxie près de chez vous, mais des circonstances extérieures ont rendu l'expérience encore plus pénible.

Le parasol que l'équipe avait mis au-dessus de la tête de l'animatrice et son invité virevoltait dans le vent jusqu'à les frapper, puis une abeille s'est invitée autour de - et sur - Guy, ce qui l'empêchait de se concentrer. Et on ne parle pas ici de tous ces éclats de rire de l'animatrice, qui tâchait tant que bien que mal de prendre le contrôle de son entrevue face au guignol du Tricheur. Ainsi, le premier segment de l'émission a été complètement chaotique. Mélanie n'a même pas pu poser une seule question.

On dirait que c'est Surprise surprise pas de budget! - Guy Jodoin

Elle a tout de même repris le contrôle et a interviewé son ami de façon plus sérieuse en deuxième partie. Elle lui a notamment parlé des difficultés qu'il avait rencontrées à l’animation de Sortez-moi d'ici il y a quelques mois de cela.

À la fin de l'émission, la folie a repris le dessus alors que Mélanie posait des questions avec le style de Guy Jodoin au Tricheur. Son invité devait avoir la bonne réponse, à défaut de quoi il se faisait arroser. Le segment s'est terminé par Mélanie et Guy qui entrent progressivement dans la piscine tout habillés.

