Une chose a particulièrement dérangé Myriam dans les commentaires des internautes à son égard

Myriam n'a pas de mal à se considérer comme une vilaine de Survivor Québec.

« J'ai été la vilaine de cette année, très assumée », dit-elle. « J'ai usé de mes pouvoirs de charmeuse, manipulatrice émotionnelle pour créer des liens qui étaient réels, mais qui m'ont servi beaucoup dans le jeu pour éliminer certaines personnes. Oui, totalement, j'accepte totalement le rôle de vilaine de cette année. Je reprends le flambeau d'Audrey de l'année passée. Je l'ai quadruplé, je pense. Je suis très fière de l'avoir fait. »

Ce rôle entraîne indubitablement de la colère sur les réseaux sociaux. « Je pense qu'en allant à Survivor, je m'attendais à ce que ma lumière dérange. J'avais vraiment usé de tous mes outils internes pour me dire que ma lumière allait déranger. Quand je suis sortie d'une aventure comme ça, aussi humaine, j'ai vraiment été chercher ma force intérieure pour me dire : "C'est correct, Myri, je pense que ce qui va déranger le public, c'est vraiment ton côté assumée, ton côté un peu vilaine". J'ai été capable de détacher mon côté personnage de mon côté humain. Je ressors de cette aventure-là vraiment grandie, vraiment plus assumée. Moi, je trippe ben raide d'avoir fait Survivor Québec, saison 3! »

Il y a une seule chose qui dérange Myriam dans les commentaires du public.

Les commentaires à propos de mon métier viennent me chercher un peu plus parce que je pense que mon métier a sa place dans la réhabilitation et dans la société. Ça, je l'accepte moins.

Elle poursuit : « Mais le côté hypocrite, manipulatrice, c'est totalement ce que j'ai été dans l'aventure. Alors, je l'assume à 110 %. »

Rappelons que Myriam est une thérapeute holistique. Selon Wikipédia, la thérapie holistique est une médecine non-conventionnelle, s'appuyant sur un sens dérivé du holisme, et désignant des méthodes qui sont fondées sur la notion d'un soin apporté en tenant compte de la « globalité de l'être humain » : physique, émotionnel, mental et spirituel, ou corps-esprit et prétend se distinguer de la médecine conventionnelle en considérant le patient « comme une personne et non comme un malade », un être dans son ensemble.

Myriam nous dit qu'elle a toujours été une « petite fille vraiment différente de la masse de la société ». « Au secondaire, j'étais la fille qui était mise de côté à cause de sa différence.

 J'ai tout le temps été une petite fille qui ressentait les choses plus que les autres. Une petite fille hypersensible, vraiment très intense dans ses émotions. Souvent, ça créait des distorsions avec les autres.

Elle ajoute : « Souvent, je me ramassais avec la petite gang d'handicapés parce que c'était la façon pour moi de me retrouver et d'être dans ma bienveillance. Dans Survivor, j'ai vraiment retrouvé ça à la finale, dans le sens où je me suis dit : "Tu es ta seule alliée Mymi. C'est à toi qu'il faut que tu fasses confiance, assume ta game et advienne que pourra". »

