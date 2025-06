Survivor Québec : Danyelle explique pourquoi elle n'a pas voté pour Myriam, sa grande alliée, en finale

Dimanche soir était diffusée la grande finale de la troisième saison de Survivor Québec.

Après avoir livré une chaude lutte à Rayane, c'est finalement Geneviève qui a remporté la partie. Myriam, de son côté, n'a récolté aucun vote, ce qui, admettons-le, nous a un peu surpris.

Danyelle nous raconte qu'elle s'apprêtait à voter pour sa fidèle alliée, mais que, à la dernière minute, elle a dû changer sa stratégie. « Bien sûr, j'allais voter pour Myriam, mais là, je voyais que Rayane avait beaucoup d'alliés Malaki et il n'était pas question que je le laisse gagner. »

William m'a parlé à l'oreille [pendant les questions des jurés] et m'a dit : "on ne peut pas le laisser s'en tirer avec ça!". On a donc tous voté pour Geneviève.

Danyelle nous raconte également qu'elle était complètement épuisée au moment de l'épreuve du feu.

« J'avais une bonne grippe, j'étais aux antibiotiques, je ne mangeais plus, je n'avais plus d'énergie. Ça a commencé à me miner beaucoup dans les dernières journées. J'étais vraiment décidée à ce que ça se termine ce soir-là [la veille de la finale]. J'étais en paix avec ça. »

Elle ajoute « Je le disais à Myri, j'étais là : "Fonce sur ton feu, fais-le, parce que moi, je ne force pas." Peut-être que contre Geneviève je me serais forcée plus, parce que je le sais comment elle est bonne au feu. J'aurais voulu lui montrer que, moi aussi, j'étais capable de le faire. Mais contre Myri, je ne voulais tellement pas lui enlever sa chance de faire la finale. On a un lien qui est très spécial ensemble. »

J'étais brûlée, brûlée, brûlée. J'ai fait comme, regarde, c'est là que ça se termine. Dans ma tête, c'était clair.

La formidable Danyelle avoue avoir réussi la mission qu'elle s'était lancée en participant à Survivor. « Ce n'est pas à la société de décider. C'est à toi de décider quand tu peux réaliser tes rêves. Si c'est à 40 ans, tu les fais à 40. Si c'est à 50, tu les fais à 50. Il n'y en a pas de règle pour ça. C'est la même chose, même inversement, pour les très jeunes. C'est la même affaire. Je pense que si tu as un rêve, même si tu es introverti, que socialement tu as peut-être un petit peu de difficulté à l'école ou avec tes amis, tu es capable de le faire si tu veux vraiment le faire. Je pense que cette détermination-là, elle s'applique à tout le monde. »

Merci Danyelle pour tout ce que tu représentes, pour ce modèle de force, d'empathie et d'audace que tu incarnes.