Rayane de Survivor Québec s'exprime face aux commentaires mesquins du public à son égard

Vers la fin de l'aventure Survivor Québec cette année, Rayane est devenu la cible de beaucoup de commentaires mesquins sur les réseaux sociaux, nommément en raison de son attitude nuisible, selon certains.

Le principal intéressé n'est pas dérangé par ces critiques, parfois violentes, à son égard.

« Moi, je n'ai pas Facebook. Je n'y vais pas du tout », dit-il d'abord.

Tous les mauvais commentaires, ça me passe au-dessus de la tête. Moi, j'ai joué le jeu que je voulais jouer, et à la fin de la journée, si ils ne sont pas contents, c'est leur problème.

Son attitude au début du conseil était assez fumante, ce qui a vite fait réagir certains membres du jury, dont Danyelle, qui a même changé son vote pour nuire à Rayane.

« Éventuellement, j'ai commencé à me calmer. J'ai vu que ça pouvait froisser un peu. Mais que je suis resté respectueux dans tout ce que j'ai dit. »

J'ai dit ce que je pensais et j'ai dit la vérité à haute voix. Si ça ne plaît pas, c'est juste que les gens n'assument pas quelle est la vraie vérité. Ils ne sont pas capables de l'affronter en pleine face.

Rayane se considère-t-il comme un vilain? « Je pense que ma stratégie n'était pas "vilain", mais je pense qu'au niveau du jeu, ils ne sont pas habitués à une franchise comme ça. Ça peut être vu comme un acte de vilain parce que la vérité, tu n'es pas toujours prêt à la recevoir. Donc... Oui et non. »

Ce que Rayane a trouvé le plus difficile dans l'aventure Survivor, c'est l'aspect social. « Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment tout ou rien. Je ne fais pas semblant d'aimer les gens ou de faire des amis. De devoir se forcer à créer des liens, j'avais vraiment de la difficulté à le faire. Je l'ai quasiment pas fait, en fait. À un niveau de mon jeu social, ça m'a clairement porté préjudice. Mais c'est comme ça que je suis, donc je ne le regrette pas du tout. »

Il faut savoir que Rayane ne connaissait pas vraiment Survivor avant de s'y inscrire. « C'était une blague. J'ai vu la publicité le dernier jour du casting. J'ai dit à mon amie : "Imagine, je m'inscris" et on a fait la vidéo puis on l'a envoyée. »

Rappelons que Rayane a presque gagné l'aventure, il était à un seul vote de la victoire! Une excellente blague quoi!