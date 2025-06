Une bande-annonce complètement folle pour la 2e saison de Inspirez Expirez

Crave nous fait un beau cadeau ce mardi, en dévoilant la bande-annonce de la très attendue deuxième saison de la série Inspirez Expirez de Sonia Cordeau.

On retrouve d'ailleurs celle-ci dans son rôle de Sophie, tandis que Virginie Fortin, Steve Laplante, Raphaëlle Lalande, François Ruel-Côté, Marc Labrèche (en version posthume) et bien d'autres reprennent leurs personnages déjantés.

À ceux-ci s'ajoutent plusieurs nouveaux comédiens et comédiennes, dont Katherine Levac, Émilie Bibeau et Simon Gouache, qui hérite de son premier rôle de fiction au petit écran. En ce sens, il incarne un masculiniste qui n'a pas la langue dans sa poche et qui risque de nous faire sourciller beaucoup.

Dans ce deuxième chapitre, Sophie (Sonia Cordeau) - toujours en deuil de sa relation avec Sam (Etienne Lou) - accueille chez elle Vicky (Virginie Fortin), elle aussi célibataire et toujours traumatisée par leur retraite de yoga. Mais leur tranquillité est de courte durée : tout comme les autres membres de la retraite de yoga, elles reçoivent des menaces mystérieuses et franchement dérangeantes.

Pendant ce temps, leur amie Geneviève (Katherine Levac) tombe sous le charme d'Étincelle (Émilie Bibeau), une gourou motivatrice aux intentions plus que douteuses. Sophie et Vicky n'ont d'autre choix que de se lancer dans une enquête à haut risque afin de démasquer l'auteur ou l'autrice des menaces en plus de sauver Geneviève des griffes d'Étincelle. Leur mission : infiltrer le monde impitoyable des conférenciers et des motivateurs.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Inspirez expirez est une production Avanti-Toast, en collaboration avec Bell Média et est une idée originale de Sonia Cordeau, en collaboration avec Jean-François Chagnon et Katherine Levac. Sonia Cordeau signe les textes des dix épisodes de 30 minutes et Frédéric Ouellet assure la script-édition. La musique originale est signée Stefie Shock. Jean-François Chagnon est de retour à la réalisation, épaulé par Sarah Pellerin.

La deuxième saison sera offerte sur Crave dès le 3 juillet prochain.