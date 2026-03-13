Une autre grande comédienne québécoise arrive bientôt dans Indéfendable

De grandes et talentueuses comédiennes ont visité le plateau d'Indéfendable au fil des ans, qu'on pense seulement à Maude Guérin, Mylène St-Sauveur, Brigitte Lafleur, Frédérike Bédard, Geneviève Brouillette et Carmen Sylvestre.

Voilà qu'un autre nom prestigieux s'ajoute à l'ensemble. En effet, Anne-Marie Cadieux viendra interpréter Marisol Dupré, « une épouse et femme distinguée », dès le 23 mars prochain.

Celle-ci aura « la plus mauvaise des surprises à son réveil ». On peut s'imaginer qu'elle constatera la mort d'un être cher. Deux jours plus tard, des policiers débarqueront chez elle. Au cabinet Lapointe-McDonald &Nolin, c'est Kim (Julie Trépanier) qui s'occupera du cas Marisol. Celle-ci lui en fera voir de toutes les couleurs.

En parallèle à l'histoire de Marisol, on suivra le cas de Jean-Philippe Cormier, qui sera représenté par Mélodie (Naïla Louidort), aidée par Lapointe (Michel Laperrière), qu'on dit « fortement interpellé par la détresse du jeune homme ». Ce nouveau personnage sera interprété par Félix Paquette, un jeune acteur que nous avons récemment pu voir dans STAT. Il incarnait le personnage de Jimmy, un patient victime d'hallucinations dont la conjointe était persuadée qu'il était possédé par un fantôme.

Rappelons que nous approchons de la finale de saison d'Indéfendable. Voyez quand le dernier épisode sera diffusé ici.

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.