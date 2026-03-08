Un trio comme invités à En direct de l'univers la semaine prochaine

Après un épisode d'En direct de l'univers nous ayant permis de découvrir toute la musicalité habitant l'auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe, nous aurons la chance de profiter d'un autre excellent programme faisant honneur à la langue d'ici, samedi prochain. Découvrez ici notre coup de coeur de la soirée.

En effet, France Beaudoin et son équipe nous convient à une 9e édition consécutive fêtant la francophonie canadienne, célébrant ainsi toute la beauté des chansons provenant des quatre coins du pays. Pour ce faire, comme ce fut le cas lors des précédentes saisons, les goûts musicaux des Canadiens provenant d'est en ouest seront mis à l'honneur, nous permettant du même coup de découvrir les classiques et les nouveautés issues de la langue de Molière.

En outre, trois invités aux racines francophones bien ancrées seront au coeur des célébrations du grand variété. Véronic DiCaire, Daniel Lavoie et Ryan Doucette, respectivement originaires de l'Ontario, du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse, seront sur le plateau et verront leur univers musical respectif se rencontrer, avec comme point de conjecture la langue française.

On peut donc s'attendre à voir débarquer sur la scène quelques parents et amis du trio, dont le conjoint de Véronic, Rémon, ou encore Yulia Baranova, la femme de Daniel. Certains collègues viendront assurément les surprendre au cours de la soirée, dont le comédien Thomas Beaudoin, avec qui Ryan a collaboré sur la série Bedaine, ou certains académiciens de Star Académie 2025, pour faire plaisir à leur ancienne prof V.

Alors que les téléspectateurs émettent régulièrement l'envie d'entendre plus de chansons en français à l'émission, l'épisode qui sera diffusé la semaine prochaine promet de nous en mettre plein les oreilles!

Par ailleurs, rappelons que la saison actuelle se terminera sur une note magistrale, alors que France Beaudoin recevra une grande dame de le chanson sur son plateau. Les détails ici.

La spéciale francophonie canadienne sera diffusée le 15 mars prochain à 19 h sur ICI Télé.