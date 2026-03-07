Éric Bruneau et Kim Lévesque Lizotte chantent en duo à En direct de l'univers

Au grand bonheur des téléspectateurs, c'est ce samedi que Pierre Lapointe nous faisait découvrir les chansons berçant son quotidien, dans un nouvel épisode d'En direct de l'univers.

En ce sens, la production du variété hebdomadaire avait préparé un menu garni de plusieurs classiques d'ici. Une chanson du répertoire de Pierre Lapointe a d'ailleurs fait mouche, en milieu d'épisode. C'est sur la chanson d'amour « La plus belle des maisons », que plusieurs amoureux se sont appropriée depuis sa parution en 2014, que l'un des couples chouchous du showbizz québécois, Kim Lévesque Lizotte et Éric Bruneau, ont décidé d'unir leurs voix, pour la première fois à la télé.

Ensemble, ils ont su interpréter avec brio ce grand classique, sous les yeux attendris de son auteur et du public en studio.

On salue au passage leur audace et leur union, qui semble plus solide que jamais. D'ailleurs, il s'agissait effectivement de la toute première fois que le comédien chantait en public, dans un tel contexte. Et on peut dire que leur prestation a résolument plu aux téléspectateurs, qui ont été nombreux à s'exprimer sur les réseaux sociaux :

« Encore une fois, une émission remplie de douceur, d’amour et d’amitié. Merci de nous faire vivre ces beaux moments, on en a plus que besoin en ces temps chaotiques et difficiles qu’on traverse actuellement. »

« Bin voyons sont trop beaux. Chantent bien. Et quelle belle chanson de Pierre Lapointe. »

« Je ne connaissais pas cette chanson mais chanter par Kim et Eric elle prend tout son sens. Que j’aimerais être Kim. »

Quelle soirée ce fut, qui a été à l'image de l'artiste invité : remplie de douceur, de beauté et de moments mémorables! En outre, tout juste avant ce doux moment, ses deux cousines se sont amenées sur le plateau sur la tonalité d'un des tout premiers morceaux de Pierre Lapointe, sur le piano avec lequel tout a commencé.

Rappelons que la soirée a également été l'occasion de revoir un personnage emblématique de notre télé. Les détails ici.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur ICI Télé.