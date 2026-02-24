Cette grande dame de la chanson aura droit à son En direct de l'univers pour ses 80 ans

Pour sa dernière émission de la saison, En direct de l'univers nous réserve un rendez-vous incontournable en compagnie de France Beaudoin et d'une artiste fort inspirante.

En effet, le 25 avril prochain, France Beaudoin et son équipe célébreront en grand les 80 ans de la formidable Ginette Reno, à quelques jours de son anniversaire qui est le 28 avril.

Comme on le sait, cette grande dame de la chanson a eu une carrière remarquable, ce qui lui a permis de côtoyer les plus grands de ce monde. En ce sens, on peut s'attendre à voir de gros noms défiler sur la scène de cet incontournable télé-crochet musical.

On s'attend entre autres à des apparitions de Mario Pelchat, Vladimir Kornéev et Paul Daraîche, avec qui elle a offert des duos. On espère aussi voir le fils de la chanteuse, Pascalin Raunault, qui est son complice musical depuis longtemps.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 25 avril à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.

Avant tout cela, la saison reprendra ce samedi, après la pause olympique, avec un rendez-vous avec une comédienne inspirante.

Parmi les prochains invités de France Beaudoin, le chanteur Pierre Lapointe est attendu le samedi 7 mars, et pour une 9e année consécutive, on célèbre la francophonie canadienne le samedi 14 mars. Respectivement originaires de l'Ontario, du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse, Véronic Dicaire, Daniel Lavoie et Ryan Doucette verront leurs univers musicaux se rencontrer.