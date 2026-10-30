Un sujet tabou et des enjeux politiques importants ce dimanche à Tout le monde en parle

Comme chaque dimanche, Guy A. Lepage et son coanimateur recevront cette semaine plusieurs invités pour couvrir l'actualité, dans des entrevues aussi divertissantes qu'intéressantes à Tout le monde en parle.

La liste des invité.e.s a enfin été dévoilée par Radio-Canada.

On apprend donc que les cinq finalistes pour représenter le Canada à l'Eurovision 2027 seront sur le plateau dominical, soit William Cloutier, Rêve, Josiane, TALK et Tyler Shaw. Ce sera donc l'occasion d'en apprendre plus sur ces talentueux artistes, dont l'un pourrait se voir offrir la chance d'une vie. Le vote pour la sélection canadienne se poursuit jusqu'au 5 novembre ici : radio-canada.ca/eurovision.

Aussi de la partie, les comédiens Rosalie Bonenfant et Rémi Goulet viendront présenter le film Villeneuve - l'ascension d'une légende, qui prend l'affiche le 11 novembre partout au Québec.

Il sera également question du document De souche, en compagnie du journaliste Simon Coutu. Dans cette proposition, on tente de comprendre comment la théorie du grand remplacement, issue de l'extrême droite, a été normalisée au Québec à travers les médias et les réseaux sociaux.

L'humoriste Antoni Remillard et la sexologue Julie Lemay seront également présents pour aborder un sujet délicat, avec la série Précoce, qui s'intéresse à l’éjaculation précoce, un trouble sexuel qui toucherait 20 % des hommes, mais qui est encore à ce jour tabou.

Les élections de mi-mandat aux États-Unis, qui revêtent une grande importance à la lumière de tout ce qui se passe chez nos voisins du Sud depuis l'élection de Donald Trump, seront aussi au programme avec Frédérick Gagnon et Rémi Francoeur.

Enfin, l'autrice-compositrice-interprète Diane Tell, récipiendaire du premier prix Reconnaissance remis par l'Adisq, discutera également avec Guy A. Lepage.

Tout le monde en parle est diffusé le dimanche à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

Rappelons que, la semaine dernière, le public constatait qu'un sujet polarisant n'avait pas été assez abordé. Une question de l'animateur à la famille Abbatiello a également fait réagir le public.