Tout le monde en parle : Une question de Guy A. Lepage à la famille Abbatiello fait réagir

Dimanche soir, Guy A. Lepage recevait les membres de la famille Abbatiello, propriétaires de plusieurs bannières de restaurants au Québec, dont Pizza Salvatoré.

Évidemment, les propos controversés de Guillaume Abbatiello sur le financement de la culture ont été abordés, mais ce n'est pas ce moment qui a le plus retenu l'attention des téléspectateurs.

Ceux-ci ont plutôt dénoncé une question de Guy A. Lepage aux deux femmes du clan.

« Vous êtes mères et toutes les deux, le jour de votre accouchement vous étiez déjà de retour au travail. Vous avez donc remis les mains à la pâte avant même de mettre les mains dans la couche. À quel point être mères et entrepreneures, ça se peut? », a-t-il demandé à Elisabeth et Katarina.

« [...] j'ai été très déçue de la question faite seulement aux femmes à savoir s'il était possible de combiner business et maternité! Les 3 frères avaient aussi des enfants et personne ne leur a posé la même question. Allez, TLMEP, essayer d'éviter les questions sexistes svp. »

« Tu n’as pas interrogé les gars sur le fait d’être des pères qui travaillent ! »

L'humoriste et autrice Gabrielle Caron a aussi été agacée par cette question et l'a soulevée sur ses réseaux sociaux. Voyez sa publication au bas de l'article.

À noter que les téléspectateurs ont généralement apprécié découvrir les membres de cette famille inspirante et auraient aimé que l'entrevue dure plus longtemps.

Rappelons que nous pourrons en apprendre davantage sur Katarina, Elisabeth, Guillaume, Sébastien et Frédéric Abbatiello, ce clan tissé serré, dans la série documentaire Salvatoré : Une recette de famille, qui sera diffusée sur Crave dès le 4 novembre. Voyez la bande-annonce au bas de l'article.