Tout le monde en parle : Le public trouve qu'un sujet important n'a pas été assez abordé

Dimanche, à Tout le monde en parle, un important sujet n'a pas été assez exploré selon les téléspectateurs, soit les influenceurs immobiliers. Ceux-ci ont fait couler beaucoup d'encre cette semaine en raison d'un reportage dérangeant d'Enquêtes, qui a exposé leurs pratiques désolantes.

D'ailleurs, le permis d'une courtière immobilière a été suspendu après la diffusion de l'émission d'affaires publiques. Cette jeune femme disait sans gêne profiter des plus démunis pour faire des profits.

« Moi, j'achète des blocs que les gens vont se mettre dehors tout seul », disait-elle. « Je target des gens en difficulté financière et en précarité mentale. Moi, je suis un clean up. Je torche. Je torche des quartiers, je torche des villes. »

L'extrait a été présenté à Pauline Marois, qui était sur le plateau pour discuter de la lutte contre l'itinérance. « Je crois qu'on devrait serrer la vis [face à ces courtiers] », a-t-elle précisé. Par contre, la question n'a été qu'effleurée et le public aurait aimé une intervention plus exhaustive.

Même si la courtière en question n'avait pas accepté l'invitation de Tout le monde en parle, il aurait été intéressant d'avoir l'avis d'un autre créateur de contenu en immobilier ou même de Pasquale Turbide, la journaliste derrière le reportage.

Par contre, on peut s'imaginer que le talk-show a choisi de ne pas s'attarder sur le sujet comme, il y a deux semaines, Guy A. Lepage avait reçu sur son plateau un autre journaliste d'Enquête pour son travail dans l'univers des agences d'escorte de luxe.

Que ce soit traité en long et en large à Tout le monde en parle ou pas, on peut dire qu'Enquêtes frappe dans le mille cette saison, avec des reportages bouleversants, qui ont beaucoup d'impact socialement.

On souhaite que l'émission continue à avoir le vent dans les voiles et qu'elle ait encore plus de visibilité pour faire avancer ces dossiers avec l'aide de la messe de l'actualité de Radio-Canada.

Enquête torche!

Tout le monde en parle se poursuit les dimanches soirs à 20 h alors que l'émission Enquête est présentée les jeudis soirs à 21h, sur ICI Télé.