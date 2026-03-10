Un roman inspiré de la série Alertes

Depuis Alerte Amber en 2019, on peut dire que la franchise de TVA a fait du millage!

Après six saisons d'Alertes, son dérivé Alertes : Pelletier et un documentaire Alertes : COBRA, voilà que la production débarque dans les librairies.

En effet, le 25 mars prochain, les téléspectateurs québécois pourront se délecter d'une nouvelle enquête de l'escouade Cerbère dans un roman écrit par Johanne Seymour.

Quatre ans après la mort de la sœur du sergent Renaud Magloire (joué au petit écran par Frédéric Pierre), de nouvelles révélations feront vaciller les certitudes sur le meurtre de Marilou. L'affaire Magloire n'était-elle que la pointe de l'iceberg?

Puis un dossier délicat aux rebondissements tragiques, la disparition de la jeune Faduna Hus-sein Ali, garde l’escouade en haleine jusqu’à son dénouement. Face à ces enquêtes entremêlées, une question obsédante s'impose : quel sort notre société réserve-t-elle aux femmes?

Vous pouvez précommander le roman, vendu au coût de 29,95 $, ici.