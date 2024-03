Un personnage détesté d'Indéfendable dans l'eau chaude

Ce lundi, les téléspectatrices et téléspectateurs auront droit à la conclusion du procès de Daniel Raynauld dans Indéfendable, cet homme aux rites cabalistiques accusé de meurtres en série.

Malheureusement pour tous ceux qui espèrent le voir croupir en prison, les choses pourraient en être autrement puisque, comme on le sait, un cinquième meurtre a été commis pendant que celui-ci était en prison. Aurait-il un disciple qui l'imite?

Chose certaine, le comédien Stéphane Demers, qui incarne le meurtrier allégué, nous en aura mis plein la vue pendant cette histoire sordide!

Ce faisant, nous aurons droit à une nouvelle cause et une nouvelle intrigue qui implique l'un des personnages les plus détestés de la quotidienne.

En effet, Me Sandra Biron, procureure de la couronne, sera interpelée par la police à la suite d'une dispute avec un piéton, qui l'accuse d'être en état d'ébriété. Pourrait-elle enfin recevoir la monnaie de sa pièce?