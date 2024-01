Un participant de Masterchef Québec a déjà fait une autre téléréalité

Depuis deux semaines maintenant, les téléspectateurs québécois apprivoisent le concept de Masterchef.

Il y a bien des critiques au départ, mais le public tend à s'habituer aux différents éléments de ce format, adapté à travers le monde.

Parmi les candidats qui se sont démarqués au cours de cette première semaine de compétition (les quatre premiers épisodes s'intéressaient uniquement aux auditions), on note Alysan, qui a gagné le premier défi de la boîte mystère, Fadwa, qui a osé mélanger porc, chocolat et beurre d'arachides, Sonia pour son exubérance et son bagou, ainsi qu'Yvon, qui a reçu des critiques assez amères après le défi créatif.

On se rappellera que ce dernier avait fait un magret de canard glacé à l'érable. Il avait dessiné un damier au fond de son assiette avec un coulis de bleuets. Martin Picard n'a pas été épaté par sa présentation. « Toi tu dis la seule erreur? Donc si ce n'était pas du coulis, pour toi, c'est une présentation qui est parfaite? ».

« Pas parfaite, mais quand même », répond-il, visiblement ébranlé par la froideur du juge.

Rappelons que le gestionnaire de 61 ans de Blainville avait fait toute une première impression lors des auditions alors qu'il avait déclaré qu'il cuisinerait le « meilleur » tartare au monde.

Ses petites lunettes rondes nous disaient quelque chose. Après quelques recherches sur les réseaux sociaux, on constate qu'Yvon a déjà participé à Un souper presque parfait. On a pu le voir dans la quatrième saison de l'émission, en 2012. Bien des choses ont changé depuis douze ans, mais visiblement pas la passion d'Yvon pour la cuisine...

Voyez un extrait de son passage à l'émission de Noovo (qui s'appelait V à l'époque où il a participé) ci-dessous.

Stefano Faita disait ceci d'Yvon : « [Il] est un peu farfelu. C'est un homme qui est un peu plus âgé, qui a la tête dure. Il était confiant de ce qu'il faisait, mais il était ouvert aux critiques et aux commentaires, c'est ça qui est le fun. » Lisez notre entrevue complète avec le juge ici.

Découvrez ici ce que nous réserve Masterchef Québec la semaine prochaine.