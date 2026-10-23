Un nouveau visage connu arrive dans Antigang

Jeudi soir, dans Antigang, nous avons eu la surprise de découvrir un visage connu sous les traits d'un nouveau personnage.

Bien des téléspectateurs avaient prédit que le fameux Jazz serait interprété par une personnalité connue, mais ils n'auraient pas pu prévoir que le proxénète serait, en fait, une femme.

C'est l'actrice Cynthia Wu-Maheux, qui interprétait l'analyste Da-Xia dans District 31, qui a hérité du rôle. C'est un immense bonheur de la retrouver!

Cette intrigue de proxénétisme, géré par des gangs, risque de prendre de l'ampleur au cours des prochains épisodes et nous avons bien hâte de découvrir où elle nous mènera...

Précisons que ce n'est pas la seule ancienne vedette de District 31 qui figure au générique d'Antigang. En effet, Catherine St-Laurent a aussi joué un rôle important dans la série policière de Luc Dionne.

Depuis District 31, nous avons pu voir Cynthia à plusieurs reprises sur nos écrans, notamment dans les émissions jeunesse Le 422 et Alix et les merveilleux, puis dans Bête noire, Classé secret et dans la série Mea Culpa, où elle tenait l'un des rôles principaux.

On pourra désormais la suivre dans Antigang, du lundi au jeudi, à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.