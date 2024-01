Alix et les merveilleux

Alix, une fillette de sept ans, curieuse et imaginative, a l’habitude de se rendre dans l’espace de rangement sous l’escalier de la demeure familiale. Ce que sa mère, son père, son petit frère et sa grande sœur ignorent, c’est qu’il s’y trouve un passage menant à un autre monde, où vivent des personnages étonnants; l’imprévisible Chapelier, l’excentrique Lelièvre, la scientifique loufoque Lapin, Grande-Patronne-Directrice-Suprême, Gros Coco, un œuf énergique, le bien surprenant Chef de la sécurité, et Morse, un vieux sage. Dans ce monde où la fantaisie règne et où rien n’est impossible, Alix et ses amis, les Merveilleux, vivent des aventures rocambolesques!