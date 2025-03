Un nouveau mandat pour Simon Boulerice

Le formidable Simon Boulerice, qu'on a pu voir récemment dans Big Brother Célébrités, vient de décrocher un nouveau mandat, qui lui permettra de monter sur scène à Montréal et Québec.

En effet, le populaire auteur et animateur tiendra le rôle de maître de cérémonie dans la production Les Belles-soeurs symphonique, présentée par GSI Musique.

Comme les Belles-Sœurs sortiront pour des soirs de gala, il n'en fallait pas moins pour donner l'idée à Lorraine Pintal d'insérer ce personnage « ajouté » à l'œuvre de Michel Tremblay et ainsi créer une nouvelle dynamique complètement éclatée.

Grand classique du théâtre québécois, Les Belles-Sœurs, dans sa version symphonique, permettra de mettre en scène ce personnage de Maître de cérémonie, qui se retrouvera, au milieu d'un équilibre artistique entre les interventions ludiques et les liens cohérents qui permettront de faire comprendre les enchaînements musicaux en l'absence d'une portion théâtrale.

14 chanteuses prendront place sur scène pour nous éblouir : Marie-Denise Pelletier, Marie Carmen, Joe Bocan, Luce Dufault, Marie Michele Desrosiers, Kathleen Fortin, Lulu Hughes, Louise Latraverse, Natalie Choquette, Dorothée Berryman, France Castel, Judi Richards, Laetitia Isambert-Denis et Lunou Zucchini.

Le spectacle se fera sous la direction de la cheffe Dina Gilbert en présence de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières pour les spectacles à Montréal, et l'Orchestre symphonique de Québec, pour les spectacles donnés dans la capitale.

Le spectacle sera présenté à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts de Montréal les 30 et 31 juillet, 1er et 2 août 2025 et au Grand Théâtre de Québec les 28, 29 et 30 août 2025. Les détails se trouvent ici.