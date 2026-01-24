Un nouveau coanimateur très spécial à Tout le monde en parle ce 1er février

Alors que nous aurons encore droit à une édition de Tout le monde en parle remplie de moments marquant ce dimanche, avec les principaux acteurs de l'actualité de la semaine, on apprend du même coup qu'un épisode très spécial sera diffusé la semaine prochaine.

Effectivement, Guy A. Lepage et son équipe sont à concevoir une édition qui se penchera exclusivement sur les événements ayant marqué l'année 2006. À cet effet, le populaire animateur s'entourera d'un tout nouveau coanimateur invité, pour une soirée seulement : l'humoriste Martin Matte. Nous n'avons aucune crainte à le voir accomplir ce défi avec brio! Il sera assurément comme un poisson dans l'eau.

Sa présence pourrait être justifiée par le fait que 2006 est une période charnière dans la vie et la carrière de Martin Matte. C'est en effet au cours de cette année que le créateur des Beaux malaises a créé la Fondation Martin Matte, en réponse au traumatisme crânien subi par son frère Christian.

D'ailleurs, parmi les moments les plus marquants de 2006 et dont il pourrait être question lors de cet épisode, on pense entre autres au lancement du film « Bon cop, bad cop », la création du parti Québec solidaire et la fusillade du Collège Dawson, au Québec, puis notamment l'assassinat de Saddam Hussein, le lancement de la carrière de la superstar Taylor Swift et l'apparition de Twitter, à l'international.

Cette émission remaniée n'est pas sans rappeler l'émission spéciale dédiée à 2005, diffusée l'an dernier. Pour l'occasion, c'est Antoine Bertrand qui avait été le coanimateur invité.

Par la suite, Tout le monde en parle fera relâche pendant 3 semaines consécutives, en raison de la diffusion des Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina, qui se dérouleront du 6 au 22 février prochain sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé.

D'ici là, découvrez ici les invités de la prochaine édition du talk-show, qui sera présentée ce dimanche.

Tout le monde en parle est diffusé le dimanche à 20 h sur ICI Télé.