Les beaux malaises

Mettant en lumière le côté audacieux, excessif et absolument délirant du plus «illustre» des humoristes, cette série est largement inspirée du quotidien de son concepteur et auteur Martin Matte, et lève le voile sur certains pans de sa vie privée et professionnelle. On y explore avec véracité, autodérision et un brin d’effronterie, les sujets les plus délicats. L’argent, le couple et l’intimidation sont notamment abordés et provoqueront inévitablement (et délibérément!) de légers embarras, mais surtout une bonne dose de rires.