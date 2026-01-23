Découvrez les invités de ce dimanche à Tout le monde en parle

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage et son fou du roi, dont l'identité n'a pas encore été révélée, recevront des personnalités issues de plusieurs milieux pour une soirée de conversations sur l'actualité québécoise.

Voici les invités du dimanche 25 janvier :

Les joueurs du Canadien de Montréal qui s'apprêtent à participer aux Jeux Olympiques Nick Suzuki, Oliver Kapanen, Juraj Slafkovský et Alexandre Texier;

Le député caquiste Bernard Drainville;

L'humoriste Charles Brunet pour son spectacle Très très bon show;

Des participants de la série Toucher sur l'assistance sexuelle des personnes en situation de handicap, Marc-Olivier, Sonia Von Sacher et Gwendoline Lüthi;

Le nouvel ordre mondial avec Bob Rae, ex-ambassadeur du Canada à l'ONU, et Jean-François Lépine, analyste international;

L'auteur-compositeur-interprète Gab Bouchard pour son nouvel album Encore encore.

C'est à ne pas manquer ce dimanche à compter de 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Notons que la semaine dernière, la comédienne Isabelle Brouillette a eu droit à une grande vague d'amour après une entrevue difficile.

Dans le même épisode, le fou du roi Jean-Sébastien Girard a décoché une flèche au fou du roi original.