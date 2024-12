Ce dimanche à Tout le monde en parle, les téléspectateurs ont pu assister à une entrevue pour le moins musclée avec le ministre de la santé, Christian Dubé, un segment qui n'a pas manqué de polariser dans les salons québécois.

D'un côté, certains téléspectateurs saluent le courage du ministre Dubé à se présenter sur un siège pour le moins brûlant et à répondre aux questions en gardant sourire et calme. Nous devons en faire de même. Malgré certaines failles dans son discours, le ministre Dubé a réussi à faire bonne figure, en expliquant qu'il s’attaque désormais à retenir les médecins formés au Québec dans le réseau public et à rétablir un équilibre avec le privé.

Il a aussi annoncé sur le plateau dominical qu'il ne sollicitera pas un autre mandat.

Les commentaires pour le féliciter de son implication ont été nombreux sur les réseaux sociaux, tout comme ceux qui décriaient le traitement qui lui avait été réservé sur le plateau, entre les questions incisives de Guy A. Lepage et Paul Arcand et les commentaires relevés du fou du roi Jean-Sébastien Girard (qu'on adore dans ce contexte).