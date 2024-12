Une explosion de bonté avec ces deux invités de Tout le monde en parle

Ce dimanche, la mi-saison de Tout le monde en parle s'est conclue avec une entrevue pour le moins touchante avec les créateurs d'Opération Père Noël, qui permet chaque année à des enfants défavorisés ou abandonnés de vivre la magie de Noël.

En effet, grâce à la générosité de nombreux donateurs, ces enfants reçoivent un cadeau neuf parmi ceux demandés dans leur lettre au père Noël. Une cause pour le moins noble, qui n'est pas sans venir nous pincer un peu le coeur.

Devant Guy A. Lepage, les créateurs de l'organisme, Normand Brault et Thérèse Guillemette, ont été pour le moins éloquents, plaidant pour la cause des enfants avec le sourire au visage. En racontant certaines anecdotes bouleversantes de leur parcours, ces deux âmes généreuses n'ont pas manqué de nous donner les larmes aux yeux, comme ce fut le cas de bien des téléspectateurs.

On ne voudrait jamais que des enfants aient à demander en cadeaux des boites lunchs, des vêtements, des couvertures pour ne pas avoir froid et bien plus...

Preuve que leur appel a été entendu, le site web d'Opération Père Noël ne fonctionnait pas hier soir, sans doute éprouvé par un trop grand nombre de visites simultanées.

Par ailleurs, une autre invitée de la soirée, la sympathique Mélissa Désormeaux-Poulin, a formulé en ondes son désir de participer à la cause, tout comme les cinq femmes de la série Vie$ de rêve, qui ont toutes versé leur cachet de la soirée à l'organisme.

Le fou du roi de la soirée, Jean-Sébastien Girard, a lui aussi indiqué qu'il allait contribuer à sa « petite hauteur », ce à quoi Normand Brault a répliqué « il n'y a pas de petite hauteur chez Opération Père Noël ».

Il fait bon voir que la grand-messe dominicale laisse parfois le crachoir à des gens comme Normand Brault et Thérèse Guillemette, trop souvent dans l'ombre, mais qui travaille pour le bien d'autrui, avec la main sur le coeur. Nous espérons que leur témoignage engendre une explosion de bonté et de générosité!

Notons qu'il s'agissait de la dernière édition de Tout le monde en parle avant les fêtes, alors que l'émission fera son retour à Radio-Canada le dimanche 12 janvier à 20 h.

🎅 Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les enfants desservis par Opération Père Noël puissent vivre un Joyeux Noël encore cette année. Pour faire un don ou pour devenir un père Noël, visitez le site web ici. 🎅