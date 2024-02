« Un feu roulant de fou » pour Marie Carmen à En direct de l'univers!

Or, l'une des plus belles surprises de la soirée aura sans aucune doute été le moment où Plastic Bertrand a insufflé une parcelle de son énergie vive sur le plateau pour chanter son indémodable succès « Ça plane pour moi ». À l'aise comme tout dans son veston argenté, l'artiste de tout près de 70 ans, qui n'a pas pris une ride, effectuait son grand retour sous les projecteurs, ce qui n'a pas manqué d'attiser les passions dans nos salons!

Ce samedi, c'est Marie Carmen qui était honorée sur le grandiose plateau d' En direct de l'univers . Comme on pouvait s'en douter, l'émission fut tout simplement parfaite, et ce, dès les premières minutes du grandiose banquet. En effet, le numéro d'ouverture, que Marie Carmen a d'ailleurs qualifié comme étant « un feu roulant de fou », était franchement séduisant et envoûtant.

Un peu plus tard au cours de l'épisode, l'émotion aura une fois de plus été de la partie, alors que des amis du Pérou ont salué la grande artiste qu'est Marie Carmen, avec comme trame de fond « Quand on n'a que l'amour » de Jacques Brel. Ce moment de beauté, proposé par Joe Bocan et Marie Denise Pelletier, aura assurément enjolivé notre soirée. Comment France Beaudoin et son équipe parviennent-ils à soulever les passions avec autant de réussite, semaine après semaine? La magie et la frénésie étaient tout simplement palpables!

Cette intrusion musicale succède à celle tout aussi pertinente et festive des Soeurs Boulay, la semaine dernière. Au cours de cet épisode, plusieurs moments de grâce ont pu être observés, à commencer par un numéro d'ouverture absolument éclaté et éclatant, qui fut une somptueuse conjugaison de plusieurs genres musicaux. Parce qu'En direct de l'univers, c'est aussi ça, à savoir une vitrine pour la musique d'ici et d'ailleurs, dans un alliage qui nous fait passer par toute la gamme des émotions!

En outre, la semaine prochaine, ce sera au tour de la comédienne et femme d'affaires Caroline Néron de visiter le plateau de France. Quelles chansons ponctuent son quotidien? Il nous tarde de le découvrir!

L'émission En direct de l'univers est présentée les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.