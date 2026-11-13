Un épisode très spécial de Pour une fois vous attend avant la pause des Fêtes

Talk-show parmi tant d'autres, Pour une fois n'a pourtant rien de traditionnel, dans sa forme comme dans son contenu. Chaque samedi, une personnalité connue et très appréciée des Québécois se prête au jeu de l'émission unique en se faisant interviewer par quatre artistes.

À la télé, le résultat est toujours délicieux et nous permet de découvrir des facettes méconnues de nos vedettes. Récemment, c'est d'ailleurs le chef d'antenne et journaliste Patrice Roy qui s'est confié sur le plateau. C'est à lire ici.

Dans quelques semaines, Pour une fois fera cependant relâche, avant de revenir en force après les Fêtes de fin d'année. C'est ainsi que les fans de l'émission devront patienter jusqu'au 9 janvier 2027, date à laquelle le talk-show fera son grand retour à Télé-Québec. Un mois plus tôt, le dernier épisode sera présenté le samedi 5 décembre... et celui-ci sera très spécial!

En effet, la production nous prévient que nous verrons des moments inédits issus des entrevues réalisées au cours des précédentes semaines. Nous pouvons ainsi nous attendre à ce que France Castel, Arnaud Soly et tous les autres invités nous livrent des confidences plus savoureuses que jamais, qui n'auront jamais été présentées à la télé. Quels trésors coupés au montage nous servira-t-on?

Juste avant, trois rencontres émouvantes nous attendent, à savoir Gino Chouinard (14 novembre), Christine Morency (21 novembre) et Louise Forestier (28 novembre).

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.