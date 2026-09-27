Patrice Roy se confie pour une très rare fois sur sa vie amoureuse

Tous les soirs à l'antenne de Radio-Canada, Patrice Roy raconte l’actualité aux Québécois, braquant les projecteurs sur autrui. Ce samedi, c’est toutefois sur lui que se sont tournées les caméras, alors que le chef d'antenne était la tête d'affiche d'un nouvel épisode de Pour une fois.

Comme à l'habitude du rendez-vous de Télé-Québec, l'invité de la soirée s'est raconté - non sans gêne - sur une panoplie de sujets lui tenant à coeur, professionnels et personnels. La chanteuse et comédienne Carole Laure, que Roy a reçue il y a quelques années dans le cadre de l'émission Les grandes entrevues, s'est avérée une intervieweuse hors pair, parvenant à décrocher une anecdote inédite chez le populaire journaliste.

Celle-ci a d'abord décidé de questionner son interlocuteur quant à sa relation avec les femmes.

« J’aime les femmes », avance le chef d’antenne. « Je trouve que pour moi, vous êtes plus souvent qu’autrement, plus courageuses, plus intelligentes, plus complexes. Oui je peux tomber amoureux. »

Carole lui demande ensuite la chose la plus folle qu’il ait faite par amour. Patrice refuse alors catégoriquement de répondre à la question, préférant conserver son jardin secret. Quelques minutes plus tard, Carole revient pourtant à la charge et lui pose la même question, ce à quoi Roy cède finalement, y allant d’une confidence inédite pour l’homme généralement réservé qu'il est.

« C’est que j’ai quitté le foyer et j’ai tout refait ma vie, pour rejoindre une femme dont j’étais follement amoureux. C’est un peu comme être attiré, on est dans une orbite familiale, et pour sortir de l’orbite, ça prend un astre très fort. Et ça a été une relation très forte qui m’a fait dérouter. Avec de jeunes enfants, c’est un peu fou pour l’amour. »

Profitant de l'ouverture de Patrice sur le sujet, Carole termine son entrevue en questionnant l’animateur sur la situation de sa relation actuelle avec Marianne Rheault, qui dure depuis 15 ans.

« Je ne parle jamais de ces choses-là. Parce que c’est Carole Laure, je vais te répondre. Pour vrai, il y a beaucoup de choses que j’ai dites, mais ça, je lui ai dit il y a quelques semaines : "Je nous vois être vieux ensemble." Je ne te dis pas que ça a été facile, ça fait 15 ans que je suis avec Marianne. Je suis un meilleur père qu’un chum, je le dis souvent. Je suis meilleur papa que chum. Donc, peu importe les hauts, et les bas, parce qu’il y a eu des bas, je me vois vieillir avec Marianne, ma blonde actuelle. »

De belles et rares révélations du chef d’antenne, qui s'est courageusement prêté au jeu de l'émission, parfois avec hésitation.

Rappelons qu'il y a quelques semaines, c'est Marie-Louise Arsenault qui s'est livrée comme rarement auparavant, sur sa situation amoureuse. C'est à lire ici.

Pour une fois se poursuit les samedis à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.