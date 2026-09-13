Marie-Louise Arsenault fait de rares confidences sur sa vie amoureuse

C'est enfin ce samedi que les téléspectateurs renouaient avec le talk-show hebdomadaire Pour une fois, qui reprenait les ondes pour une 4e saison. Comme au tout premier épisode, chaque émission voit une tête d'affiche être interviewée par quatre personnalités connues, donnant lieu à tout coup à des échanges uniques et bienveillants.

Pour ce flamboyant retour sur les ondes de Télé-Québec, c'est l'animatrice Marie-Louise Arsenault qui a ouvert le bal, promettant de s'ouvrir comme rarement elle le fait. Et c'est mission accomplie!

Habituée à poser les questions, Marie-Louise s'est prêtée au jeu, en abordant de plein gré sa situation amoureuse à plusieurs moments au cours de l'émission. La journaliste Marie-Maude Denis était de passage sur le plateau et celle-ci l'a interrogé avec une question « Tout peut arriver », lui demandant ce qui serait le mieux qui pouvait lui arriver, et comment les sacrifices réalisés dans sa carrière ont teinté ses relations amoureuses.

« Je pense qu'on n'obtient rien sans sacrifice. J'ai fait le choix de travailler beaucoup, de ne pas voir certaines personnes, de pas entretenir certaines relations. [...] J'ai probablement sacrifié des relations personnelles aussi. J'ai pas de regret, parce que c'est la grande passion de ma vie! » révèle-t-elle, avant d'affirmer que la meilleure chose qui puisse lui arriver soit le grand amour.

Mettons que tu cherchais l'amour, enchaîne alors Marie-Maude, espiègle, avant que Marie-Louise ne l'interrompt et lui dise qu'elle essaierait tout simplement d'ouvrir son coeur. Un peu plus tard, la comédienne Émilie Bibeau a demandé à Marie-Louise si son succès dans sa carrière faisait encore peur aux hommes, en 2026.

« Je pense que c'est un cliché, et je pense que des fois c'est une raison qu'on se donne pour dire... Moi je pense que les gars qui ont peur de ça, ils ne peuvent pas être mon chum de toute façon, avant d'affirmer qu'elle était à la recherche d'un vrai bon gars. On a donné dans les chats de ruelles! »

Fougueuse dans chacune de ses entrevues qu'elle livre à la radio et à la télé, il était fort intéressant de découvrir cette facette plus méconnue de la personnalité de Marie-Louise. On aime beaucoup sa franchise!

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.