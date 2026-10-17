Un épisode spécial de Tout le monde en parle diffusé ce samedi

Depuis tout près d’une semaine, le Québec au complet pleure le départ d’un grand homme de la culture d’ici, Jean-Luc Mongrain.

Avec son inimitable verve et son style de travail à mille lieues de la nonchalance, Jean-Luc aura marqué bon nombre de générations, qui le suivaient à la télévision. Son décès laissera inévitablement un grand vide dans la sphère publique, à en juger les nombreux hommages auxquels il a eu droit au cours des derniers jours.

En ce sens, plusieurs chaînes télé ont annoncé une programmation spéciale pour souligner l’homme qu’il était. Cette semaine, nous avons notamment eu droit à une rediffusion d’un épisode de La vraie nature avec Mongrain. Une autre présentation est prévue, cette fois ce dimanche 18 octobre à 22 h 30, à TVA.

Ce samedi, c’est du côté d’ICI Télé qu’il faudra se tourner pour se remémorer Jean-Luc, alors que Guy A. Lepage a concocté un épisode tout spécial de Tout le monde en parle. Dans cette édition de 30 minutes, Guy A. revisite les meilleurs moments du célèbre journaliste à l’émission, offrant une rétrospective de toutes ses apparitions sur le plateau. Son premier passage à l’émission datant d’octobre 2006, on aura certainement droit à de nombreux extraits rappelant de beaux souvenirs!

C’est à ne pas manquer ce samedi à 18 h 30 sur les ondes d’ICI Télé. Exceptionnellement, il n’y aura donc pas de rediffusion de La Petite vie.

Par ailleurs, rappelons les invités de la prochaine édition de Tout le monde en parle, qui conjuguera la politique et la culture à armes égales. C'est à voir ce dimanche à 20 h sur ICI Télé.