Ce jeudi 30 mai, Martin Vachon (voir sa photo ici) offrait sa dernière chronique de la saison à Salut Bonjour.

Tout de suite après son passage, l'humoriste et animateur a souhaité rendre hommage à l'animateur Gino Chouinard, qui en est dans son dernier mois à la barre de la quotidienne matinale, et qui a fait de chacune de ses visites sur le plateau un vrai bonheur.

Il écrit : « Ce matin était ma dernière chronique avec mon beau @gino_chouinard à l’animation de Salut Bonjour et je voulais souligner le travail colossal qu’il a fait dans les dernières années ! Animer en direct 4h par jour à tous les jours pendant des années comme ça est un exploit INCROYABLE ! Pendant 4 ans Gino m’accueillait toujours avec le sourire, prenait des nouvelles de ma famille et embarquait dans toutes les niaiseries que je pouvais imaginer pour nos chroniques. Vraiment ce fut un plaisir de travailler avec lui ! J’en suis relativement à mes débuts dans l’animation télé et voir la manière qu’il travaille, son naturel, son professionnalisme, son talent m’impressionne et m’inspire ! Bonnes dernières semaines mon beau Gino et accepte tout l’amour que tu vas recevoir dans les prochains jours, tu le mérites !! ❤️👊 »

Voyez sa publication ci-dessous, accompagnée d'une magnifique photo, ci-dessous.

Il s'agit certainement d'un des très nombreux témoignages que nous pourront entendre dans les prochaines semaines d'ici le départ de Gino Chouinard. Parions que ses dernières journées à l'antenne seront mémorables!

Notons que celui-ci quittera l'antenne le 21 juin. Découvrez ici notre entrevue avec Gino dans laquelle il évoque ce qu'il aimerait faire ensuite.

