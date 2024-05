Gino Chouinard reçoit de grands honneurs

Dans le cadre d'une cérémonie organisée ce mardi, l'animateur Gino Chouinard s'est vu remettre la Médaille de la Députée des mains de Mme Nathalie Roy, Présidente de l’Assemblée nationale du Québec et Députée de Montarville.

Il s'agit d'un honneur qui coïncide avec la fin prochaine de son animation de la populaire émission matinale Salut bonjour, le 21 juin 2024, après 21 ans à accompagner fidèlement les téléspectateurs aux aurores, d’abord le weekend pendant 4 ans puis en semaine, durant 17 années.

L'animateur était tout sourire lors de l'événement, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.

Il a indiqué : « Éveiller le Québec chaque matin depuis autant d’années a été une expérience extraordinaire et enrichissante. Les milliers de rencontres m’ont permis d’en apprendre beaucoup sur qui nous sommes et m’ont ouvert l’esprit sur les différences et la tolérance. De recevoir la Médaille de la Députée, à quelques semaines de ma dernière journée d’animation à Salut bonjour, est un grand honneur. Quel privilège ! Je suis touché et surpris. Ça termine merveilleusement bien cette belle et importante aventure professionnelle et personnelle qu’a été Salut bonjour. Maintenant, je regarde devant pour la suite! »

À ceci, la Députée Nathalie Roy ajoutait dans son allocution : « D’une éthique professionnelle inspirante, vous avez démontré et exprimé à maintes reprises votre grand respect envers le public. Votre force : mettre les autres en valeur, les écouter, apprendre de leur parcours, peu importe leur statut. »

Notons que Gino Chouinard a réalisé près de 15 000 (!) entrevues réalisées en carrière; de premiers ministres aux citoyens qui font l’actualité, en passant par les stars d’ici et d’ailleurs, ainsi que les plus grands médaillés olympiques.

Nous le félicitons pour cette médaille de la Députée!