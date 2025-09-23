Un candidat d'OD Chypre apparaît dans Antigang

Ce lundi, les téléspectateurs au regard affuté ont découvert un visage familier dans la quotidienne Antigang.

En effet, alors que cinq nouveaux célibataires venaient de faire leur arrivée dans OD Chypre sur Noovo, l'un d'entre eux faisait une apparition dans Antigang à Radio-Canada.

Il s'agit de Demien Rosemberg (pour OD, il écrit son prénom Deymien). Il interprétait le technicien qui a découvert les armes dans l'appartement de Jade avec son détecteur de métal en début d'épisode.

Voyez des images au bas de l'article.

Ce n'est pas la première expérience de Demien à l'écran. Il a joué un policier de manière récurrente dans STAT et une recrue JTF16 dans Les armes, entre autres.

Après un seul jour à Occupation Double, Demien (ou Deymien) fait déjà beaucoup jaser alors que l'actrice Fabiola Nyrva Aladin a parlé de lui sur ses réseaux sociaux. Voyez pourquoi ici.