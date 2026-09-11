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Un candidat d'Occupation Double apparaît dans Antigang

L'avez-vous aperçu?

Image de l'article Un candidat d' «Occupation Double» apparaît dans «Antigang »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Jeudi soir, nous avons aperçu un nom connu au générique de la quotidienne Antigang.

En effet, Kevin Lapierre d'Occupation Double Afrique du Sud, d'OD Tentations au soleil et de Big Brother Célébrités, a joué un troisième rôle muet dans la série.

Il interprétait l'un des déménageurs qui transportaient la boîte contenant le prisonnier Yahoub Farès (Samir Firouz).

Avouons-le, il était presque impossible de le reconnaître. Nous l'avons aperçu lorsque Christian (Vincent Graton) et Tommy (Fabien Cloutier) regardaient des images des caméras de surveillance sur un ordinateur dans leurs bureaux.

Voyez les images au bas de l'article.

Kevin nous confirme qu'il s'agit bien de lui.

Est-ce un premier pas pour le « roi de la jungle » d'OD vers le jeu? Le verra-t-on dans d'autres séries prochainement? C'est à suivre!

Rappelons que nous avons demandé au diffuseur si Yahoub Farès était véritablement le responsable de l'attentat, et sa réponse est bien intéressante. Apprenez-en plus ici.

Nous vous expliquions aussi ici ce qui signifiait la « tutelle » de l'Antigang. À lire ici.

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