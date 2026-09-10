L'Antigang sous tutelle : Voici ce que cela signifie

La première semaine d'Antigang, particulièrement relevée, s'est terminée alors qu'on apprenait que l'antigang avait été mise sous tutelle par Antonin Lavergne (Marc Fournier), le ministre de la Sécurité Nationale. Une annonce qui a été suivie par la phrase « Je pense que je viens de perdre ma job moi là », lancée par le patron Christian Thibeault.

Évidemment, comme les téléspectateurs se sont attachés à tous les personnages de la quotidienne signée Nadine Bismuth, Judith Lussier et Annie Trudel, personne ne souhaite voir l'un des personnages centraux quitter.

En marge du visionnement de presse des quatre premiers épisodes, Showbizz.net s'est entretenu avec le sympathique Vincent Graton, qui prête ses traits au lieutenant de l'escouade. Nous lui avons demandé ce que signifie concrètement cette tutelle.

« La tutelle, c'est que la Sûreté, le corps policier, reprend la direction de l'antigang », explique-t-il d'emblée. « Donc, je suis comme suspendu ». Ceci survient évidemment après une série d'échecs de l'escouade à coffrer des criminels, obtenir des informations importantes ou intercepter des cargaisons de drogue. L'attentat sur Carolanne Daigneault (Karine Gonthier-Hyndman), qui a coûté la vie à sa fille naissante, est la goutte qui a fait déborder le vase.

Pour l'équipe d'enquêteurs, à la fin de la première semaine, on est vraiment fessés de partout.

S'il refuse de commenter sur les impacts que cette décision aura sur son personnage dans les prochaines semaines, Vincent nous offre comme toute réponse, sourire en coin : « Vous verrez comment les choses vont se déployer ».

Évidemment, on comprend que la production ne va pas se débarrasser d'un personnage en or comme celui-là, dont la vie est intrinsèquement liée à celles de tous ses collègues et amis. D'autant plus que les autrices ont en réserve quelques développements à son sujet, notamment au niveau de sa vie privée. Une relation amoureuse pourrait survenir dans les prochaines semaines (👋 Béatrice Giguère). Plus encore, on se doute bien qu'il sera éventuellement question de sa mystérieuse fille, avec laquelle il n'a presque plus de contact. Cette fameuse tutelle pourrait bien être le moment idéal pour Christian Thibeault de se consacrer davantage à sa vie personnelle.

Il faudra donc suivre les prochaines semaines de la quotidienne Antigang pour découvrir ce qu'on nous réserve après cette première semaine choc. La série se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.