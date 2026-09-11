Est-ce vraiment Yaoub Farès qui a commis l’attentat dans Antigang? Le diffuseur répond

À la fin de cette première semaine d'Antigang, on peut déduire que Yaoub Farès (Samir Firouz) est responsable de l'attentat qui a coûté la vie au bébé de Carolanne Daigneault (Karine Gonthier-Hyndman)... Mais tout ça est loin d'être irréfutable. Il persiste un doute dans notre esprit.

Est-ce que ce peut être si simple? Cette finale extrêmement dramatique serait bouclée en une petite semaine seulement? Ce serait mal connaître l'autrice principale Nadine Bismuth et la productrice Fabienne Larouche...

Showbizz.net a donc interrogé le diffuseur, question de mettre les choses au clair... le plus possible.

Sophie Bégin, cheffe de contenu - Fictions et longs métrages à Radio-Canada, nous dit ceci :

Oui, il est responsable de l'attentat, mais est-ce le seul?

Puis, André Bérault, directeur de la fiction et des longs métrages à Radio-Canada, va dans le même sens que sa collègue.

On a les réponses, mais pas toutes les réponses.

Ainsi, l'hypothèses du public reste viable, quoique peut-être un peu tirée par les cheveux.

Qui d'autres auraient pu aider Farès avec cet attentat? Comme l'acteur Karl Farah nous confiait récemment que nous allions haïr son personnage encore davantage cette saison, on se demande donc si Maxime Leduc ne pourrait pas être impliqué d'une façon ou d'une autre dans cet acte violent.

On soupçonne aussi Paco, que la police a déjà interrogé, mais on connaît bien le talent des autrices et pas de doute qu'elles pourraient nous étonner dans ce dossier et nous proposer un complice surprenant.

C'est donc à suivre!

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.