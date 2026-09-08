Une théorie des fans émerge de la première d'Antigang

Ce lundi soir était diffusé le premier épisode de la deuxième saison d'Antigang.

L'action reprenait après l'explosion de la voiture de Carolanne Daigneault (Karine Gonthier-Hyndman), avec son bébé à l'intérieur.

L'enquêtrice est maintenant déterminée à retrouver le responsable de ce terrible attentat.

Rapidement, les téléspectateurs ont échafaudé une théorie sur l'identité du responsable de l'attaque.

« C'est son mari qui a fait ça il a su que c'était pas sa fille à suivre... »

Il faut savoir que, effectivement, David (Adrien Bletton), a révélé à sa douce qu'il savait qu'il n'était pas le père de la fillette. Aurait-il voulu se venger de Carolanne de l'avoir trompé de la pire manière qui soit?

« Pas très émotif pour un gars qui vient de perdre sa fille. »

Trois autres suspects sont aussi dans la mire du public :

« Moi je pense plus que cest la gars qui a tiré l'homme a l'hôtel »

« Signature des Arabes, il n'a pas fait brûler les pièces a conviction pour rien dans le conteneur. »

« Paco...pas mal sur vu qu’on voit l’annonce de de Marchand avec le gun qui dit ON touche pas aux Kids! Et on voit Karine qui braille »

« Paco près de chez Caro quand la bombe a explosé ?! 🧐 »

« Il joue la comédie. C’est lui [Zachary Charbonneau] qui l’a fait »

« Je trouve Charbonneau est arrivé pas mal vite sans qu’on sache qui lui a dit »

À la fin de la semaine, nous aurons une bonne idée de l'identité de la personne ou des invidus responsable.s. À moins que la production décide de nous surprendre et nous propose un revirement spectaculaire pour la suite...

Rappelons que, la semaine prochaine, nous ferons un bond dans le temps de trois mois. On s'imagine donc que le responsable de l'attentat ne sera plus le sujet de prédilection... À suivre!

Antigang sera diffusé du lundi au jeudi à 19 h.