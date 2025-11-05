Un ami de Christian Bégin brille dans une téléréalité

La compétition culinaire The Great Canadian Baking Show bat son plein au Canada anglais actuellement.

Parmi les candidats, on retrouve le pâtissier de Longueuil Dominic Ménard-Bilodeau, un ami de Christian Bégin.

Sur les réseaux sociaux, l'animateur de Curieux Bégin écrit : « Une amie m’a dit: Il est super mon ami! Et talentueux! Pis personne le sait…. Vous le savez un peu plus astheur…;)

Dominic Ménard-Bilodeau, pâtissier amateur de Longueuil, a été l’une des dix personnes retenues à l’échelle du Canada pour participer à la compétition culinaire télévisée « The Great Canadian Baking Show », diffusée à l’antenne de la CBC (ainsi que sa plate-forme en ligne GEM) le dimanche à 20h.

La neuvième saison de la populaire émission a été tournée cet été à Toronto et Dominic y a fièrement représenté le Québec, ses produits, son terroir et son savoir-faire.

Il y connaît présentement un parcours de rêve en ayant remporté deux des quatre premiers épisodes, dont la semaine thématique portant sur l’érable.

Allez rattraper les épisodes si vous les avez loupés. La créativité est débordante sur ce plateau! »

Notons que Dominic est originaire de Beauport et enseigne aujourd'hui la géographie au Collège Ahuntsic.

Il faut dire que The Great Baking Show est l'un de nos formats d'émissions culinaires favoris. Nous avons eu droit à notre version québécoise il y a quelques années Le meilleur pâtissier du Québec, animée par Marie-Ève Janvier et Joël Legendre, mais l'émission s'est éteinte après seulement deux saisons.

Si vous êtes amateurs de cuisine, plus précisément de pâtisseries, et que vous dévorez les compétitions culinaires, ne boudez surtout pas votre plaisir et rattrapez The Great Canadian Baking Show sur l'application GEM.