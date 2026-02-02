Tout le monde en parle : Stéphane Archambault devient le dindon de la farce

Dimanche, Guy A. Lepage et l'équipe de Tout le monde en parle faisaient un retour en arrière de 20 ans, célébrant l'année 2006.

Le chanteur Stéphane Archambault était de passage sur le plateau afin de parler du plus grand succès du groupe Mes Aïeux, « Dégénérations ».

Il a alors révélé qu'il refusait maintenant en spectacle de chanter cette pièce, même si le public la réclamait. « J'avais envie pour mon projet solo de faire quelque chose qui sortirait de la boîte de Mes Aïeux. [...] C'est mon Phoque en Alaska, je suis d'accord. J'ai déjà, en tant que spectateur, été en criss parce que le chanteur ne chantait pas la toune que je voulais entendre », disait-il.

Martin Matte, coanimateur de la soirée, a alors pris la balle au bond : « Faque là, tu es content de mettre ton monde en criss. »

« Je ris parce que, à la fin du show, je fais : "là je vais vous faire une chanson qui a quand même bien marché"... Là, le monde font : "Aaaaahhh!". "Non, ce ne sera pas celle-là". Là, après ça je leur dit, avec humour : "mais si vous voulez vraiment l'entendre, venez me voir après le show, ça va me fait plaisir... de vous dire non". »

Il indique ensuite que ce titre appartient à un groupe et qu'il souhaite que ça reste ainsi. « Quand même, on voit son petit côté mesquin », ajoute Guy A, rieur.

C'était là, la première pierre lancée vers Stéphane, rapidement devenu le dindon de la farce, la cible de la soirée.

Un peu plus tard, l'animateur racontera que Céline Dion a demandé à Mes Aïeux de chanter « Dégénérations » sur les Plaines avec elle et que ceux-ci ont bien failli refuser l'offre. « Pour la même raison : je ne la chante plus cette toune-là », a répondu Martin Matte à sa place.

La blague s'est poursuivie après la pause. Julie Perreault est revenue sur une anecdote passée : Stéphane Archambault aurait refusé de jouer le chum de l'actrice dans Minuit, le soir, à l'époque. « Arrête! C'est pas vrai! », s'exclame Maripier Morin, étonnée (comme nous tous).

« Premièrement, Julie Perreault, c'est pas mon genre de fille », répond, amusé, Stéphane, avant de s'expliquer : « On était en tournée accoté. Ma blonde venait d'accoucher... »

« Quelle raison minable! », lance alors Claude Legault, bien embarqué lui aussi dans le wagon du running gag.

Dans le dernier bloc de l'émission, alors que l'animateur rappelait d'autres faits saillants de l'année 2006 et parlait du succès du film C.R.A.Z.Y. Il a dit alors, à la blague : « Stéphane Archambault a refusé de jouer dedans. Une autre mauvaise décision. »

Au moins, les « mauvaises décisions » passées du chanteur de Mes Aïeux nous auront fait beaucoup rire dimanche soir!

Rappelons que, en raison des Jeux olympiques, Tout le monde en parle sera de retour en ondes que le 1er mars prochain.