La dernière invitée de la soirée à Tout le monde en parle dimanche soir était l'irrévérencieuse humoriste Rosalie Vaillancourt.

Celle-ci était sur le plateau afin de présenter son nouveau one-woman-show, MILF.

Elle a aussi abordé avec Guy A. Lepage son passage à Sortez-moi d'ici, le succès de sa série Complètement lycée et son apparition au Gala Les Olivier la semaine dernière.

L'animateur a tenté d'aborder un sujet délicat avec l'humoriste, mais celle-ci a choisi de ne pas s'engager sur ce terrain glissant.

« Au début du mois, l'humoriste Julien Lacroix a fait un retour sur scène près de quatre ans après avoir été visé par des allégations d'agressions et d'inconduites sexuelles. Tu étais amie avec lui à l'époque, mais tu as été impliquée dans les dénonciations et il décoche lui-même quelques flèches à ton endroit dans son spectacle parce que, dit-il, tu t'es vraiment acharné sur son cas. Tu réagis comment? », demande l'animateur.

« Moi, ça fait déjà plusieurs années que j'ai décidé de ne pas parler de cette affaire-là. J'ai l'impression que les médias m'en reparlent souvent », dit-elle.

« À cause de ça... », indique Guy A. Lepage. « On n'a pas le choix d'ailleurs, je n'avais pas nécessairement envie de te parler de ça... »

« Je n'ai rien à ajouter de plus que ce que j'ai dit il y a quatre ans. J'ai cru, j'ai soutenu une amie », ajoute-t-elle, avant un silence inconfortable de quelques secondes.

« Voilà. C'est ça ta réponse? », demande l'animateur. « Oui », répond la jeune femme.

