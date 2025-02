Tout le monde en parle : MC Gilles critiqué suite à une entrevue de dimanche

Dimanche, Guy A. Lepage et son coanimateur de la soirée, MC Gilles, recevaient le grand chef Daniel Boulud.

Le fou du roi a été très investi dans cette entrevue, mettant son grain de sel ici et là, avec plusieurs commentaires et questions.

Par exemple, après que le cuisinier réputé ait indiqué qu'il avait désormais sa nationalité américaine, il lui a demandé : « Vous voyez ça comment vous la chicane entre votre pays - vous êtes Américain - et nous les Canadiens, en ce moment? »

Il a aussi passé quelques remarques que les téléspectateurs ont trouvé impertinentes.

Le fait qu'il intervienne dans la discussion et coupe parfois l'invité sur sa lancée a aussi dérangé les internautes, qui se sont manifestés sur les réseaux sociaux. Voyez quelques commentaires ci-dessous.

Précisons que Daniel Boulud, lui, a charmé les téléspectateurs, qui l'ont trouvé intéressant, sympathique et humble.

