Tout le monde en parle : Un invité rabroue MC Gilles

Dimanche, à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage recevait l'auteur français Pierre Lemaitre, qui a vendu des millions d'exemplaires de ses livres, traduits en plus de 40 langues.

D'entrée de jeu, MC Gilles a posé la question suivante à l'invité : « La barre est haute parce que vous avez un paquet de fans, mais là, en plus que vous décidez de faire une trilogie, maintenant quatre [tomes], et ce sont des briques, vous n'avez pas l'angoisse de dire : "bon, là, je m'y mets, j'ai 20 000 pages à écrire"? »

Pierre Lemaitre a alors répondu au fou du roi : « Vous n'écrivez pas vous? ». « Peu », lui répondra alors MC Gilles.

« On le sent tout de suite à votre question », réplique l'auteur, ce qui a pour effet de faire exploser de rire le public en studio et, surtout, l'animateur. « Non, mais attention, il écrit peu, mais mal », a ajouté Guy A. Lepage. « C'est ce qu'on sentait », a enchaîné l'émérite romancier.

En bon joueur, MC Gilles a ri à son tour. « Calmez-vous! », a poursuivi le très amusant M. Lemaitre.

Une fois l'hilarité estompée, l'auteur a répondu à la question du coanimateur non-auteur : « On ne part pas en se disant : je vais faire 100 pages ou 300. On écrit une histoire et on voit comment les choses avancent. »

Plus tard, dans la conversion, Pierre Lemaitre lancera un : « on ne devient pas auteur par excès de modestie », ce qui fera, une fois de plus, éclater de rire MC Gilles.

