Tout le monde en parle : Découvrez les invités de l'édition du 26 novembre

Ce dimanche, Guy A. Lepage recevra plusieurs invités de marque sur son plateau de Tout le monde en parle.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, sera notamment présente.

Comme on le pensait, les joueurs Marc-Antoine Dequoy et Kristian Matte , le directeur général Danny Maciocia et la président et chef de la direction Mark Weightman, tous des Alouettes de Montréal, seront de la partie, pour souligner leur victoire de la Coupe Grey,

Marc-Antoine Dequoy a beaucoup fait réagir cette semaine avec son entrevue patriotique et enflammée après la victoire de l'équipe. Vous pouvez revoir le tout ici.

Fred Pellerin et sa fille Marie-Fée, qui sont les ambassadeurs du Grand sapin de Sainte-Justine, seront sur le plateau.

Yvon Deschamps et Jean-François Blais viendront parler du nouveau spectacle Yvon Deschamps raconte la shop.

Le faussaire Frank Bourassa, qui fait l'objet de la série documentaire Frank Bourassa et ses faux millions, viendra s'exprimer.

Enfin, la journaliste Léa Carrier et la professeure de sociologie Mélissa Blais viendront aborder le discours toxique de certains influenceurs masculinistes.

Rappelons que la semaine dernière, nous avons été des milliers à pleurer en regardant Tout le monde en parle.