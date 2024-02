Tout le monde en parle : Découvrez les invités de l'édition du 11 février

Ce dimanche 11 février, Guy A. Lepage et son complice fou du roi recevront plusieurs invités issus de différents milieux à Tout le monde en parle, que nous vous présentons ci-dessous.

D'abord, l'auteure-compositrice-interprète Allison Russell, récipiendaire d'un prix Grammy pour la meilleure performance d'American Roots lors de la plus récente cérémonie, viendra s'entretenir avec l'animateur.

La ministre du Tourisme Caroline Proulx sera également de la partie.

Les comédiens Catherine-Anne Toupin et Guillaume Cyr viendront discuter du film Lucy Grizzli Sophie dans lequel ils tiennent la vedette. Il s'agit également du film d'ouverture des Rendez-vous Québec cinéma. Le synopsis du film va comme suit : Sophie est une femme traquée, traumatisée. Cherchant à fuir sa réalité, elle atterrit dans un Airbnb à des centaines de kilomètres de chez elle. Elle y est accueillie par Martin, qui occupe les lieux avec sa tante, Louise. Au fil de soirées bien arrosées, les langues se délient et une troublante complicité se profile entre l'homme et la voyageuse... Et si la présence de Sophie dans ce bled perdu n'était pas si fortuite?

Le chef d'antenne Pierre-Olivier Zappa, porte-parole de la Dictée P.G.L. de la Francophonie, viendra parler de ce nouveau mandat.

Le réalisateur Jérémie Battaglia et l'adepte de culturisme Mathias Quiroz aborderont le documentaire Adonis.

Enfin, le producteur et agent d'artistes Nicolas Lemieux, qui a été nommé aux Prix Juno pour l'album tiré du spectacle Riopelle symphonique, abordera le sujet sur le plateau dominical.

C'est à ne pas manquer, ce dimanche 11 février, à 20 h, sur ICI Télé.

