Réservée il y a peu aux athlètes de haut niveau, la consommation de stéroïdes anabolisants a pris des proportions endémiques chez les adolescents et les jeunes hommes passionnés de musculation. Osant aborder de front le tabou des standards de beauté masculine, Adonis propose une enquête de terrain au cœur de cette machine à faire du muscle et s’interroge sur les raisons et les risques physiques, psychiques et sociaux de cette course au corps parfait. Alors qu’il met en scène sa propre vulnérabilité, le réalisateur lève le voile sur l’ampleur de la crise de santé publique qui se profile.