Marc Dupré aborde l'annonce de sa séparation à coeur ouvert : « Je n'ai pas eu le choix »

Marc Dupré était de passage à Tout le monde en parle dimanche soir afin de parler de son nouveau spectacle, Ben voyons donc!

En fin d'entretien avec Guy A. Lepage, les deux amis ont abordé la question de la récente séparation de l'invité.

L'animateur lui a demandé d'abord pourquoi il a annoncé la chose sur ses réseaux sociaux : « Je n'ai pas eu le choix. Il y a eu des trucs qui sont sortis sur les réseaux sociaux. J'étais avec une et l'autre : c'était devenu un cirque. C'était difficile pour elle, c'était difficile pour mes enfants. Moi, j'ai décidé de faire ce métier-là dans la vie, j'accepte ce qui vient avec, c'est mon choix. Mais là, dans un cas comme ça, ça faisait de la peine à mes enfants, à la famille à Anne-Marie, nous n'avons pas eu le choix. »

Il ajoute : « Le pire, ce qui est plate là-dedans, c'est que nous, nous étions dans un processus où on n'avait pas décidé encore vraiment de... Peu importe, je ne veux pas aller dans les détails parce que ça ne concerne pas juste moi. »

« Tu t'es senti poussé vers ça? », demande alors Guy A. Lepage. « Je n'ai pas eu le choix », répète le chanteur et humoriste. « J'ai reçu des messages : "Marc on sait [telle affaire] et si tu ne le dis pas..." Pour protéger ma famille, il a fallu que je le fasse. Ça m'a fait de la peine. Quand quelqu'un paie 50 $ pour venir voir mon spectacle, ma job, c'est de donner le meilleur show au monde et c'est ce que je fais. Mais, après ça, le reste, ça m'appartient. J'ai trouvé ça plate que, rendu là, j'ai pas eu le choix de le dire. Ce n'était pas le fun. »

« Ça va tellement bien aujourd'hui », dit-il à propos de sa relation actuelle avec son ex-femme. « On s'aime, on se respecte. Anne-Marie reste la personne la plus extraordinaire qui est passée dans ma vie. Je lui souhaite le meilleur, elle aussi. Nos enfants sont bien avec notre décision. Après ça, c'est la vie. J'aurais aimé ça être un modèle pour mes enfants [à ce niveau-là], mais les 23 ans qu'on a été ensemble ont été extraordinaires. »

Consultez les dates de spectacles de Marc Dupré ici.