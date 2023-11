Tout le monde en parle : Découvrez les invités de cette édition du 12 novembre

Ce dimanche, Guy A. Lepage recevra L'humoriste François Bellefeuille, pour sa première série de fiction Temps de chien.

Roxane Bruneau sera également présente sur le plateau pour parler du lancement de son nouvel album Submergé, à paraître la semaine prochaine.

Marie-Christine Bergeron et Maxime Landry, de Noovo Info, aborderont leur série documentaire Père 100 enfants.

L'ex-députée de Québec solidaire, Catherine Dorion, vient de lancer un essai intitulé Les têtes brûlées, qui fera l'objet de sa visite.

Pour commenter la multiplication des crimes haineux alors que se poursuit la guerre Israël-Hamas, Boufeldja Benabdallah, fondateur du Centre culturel islamique de Québec et Richard Marceau, vice-président et avocat-conseil au Centre consultatif des relations juives et israéliennes seront sur le plateau.

Enfin, des journalistes de TVA, accompagnés de Me Steve Bargoné, conseiller syndical qui représente les 547 salariés de TVA qui ont perdu leur emploi, viendront parler de cette situation sans précédent dans le milieu du journalisme.

Rappelons que, la semaine dernière, Tout le monde en parle a fait relâche pour la tenue du 45e Gala de l'ADISQ.